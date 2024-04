Na Havaji kvôli nedisciplinovaným turistom zlikvidujú Schody do neba

Honolulu 19. apríla (TASR) - Koncom apríla sa začne likvidácia jednej z turistických atrakcií na Havajských ostrovoch. Schody Haiku (prezývané aj Schody do neba) na ostrove Oahu doplatili na nedisciplinovanosť návštevníkov. Mestská rada Honolulu preto rozhodla o ich demontáži. TASR informuje podľa webu CNN.



"Môžem vás uistiť, že to nebolo svojvoľné rozhodnutie," uviedol starosta Honolulu Rick Blangiardi. Porušovanie zákazu vstupu prekážalo majiteľom okolitých nehnuteľností. V okolí tiež chýbal dostatok parkovacích miest.



"Vzhľadom na nekontrolovateľné nelegálne vstupy predstavujú Schody Haiku pre mesto značnú zodpovednosť a náklady. Negatívne tiež ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov v okolí,“ povedala členka mestskej rady Esther Kia'ainová pre program CNN Hawaii News Now.



Schody Haiku tvorí 3922 kovových stupienkov so zábradlím na horskom hrebeni v oblasti Kaneohe vo východnom Oahu. Práce na ich odstránení potrvajú najmenej šesť mesiacov a podľa kancelárie starostu budú stáť 2,5 milióna dolárov.



Pôvodne drevené schody a chodník postavili počas druhej svetovej vojny vojaci amerického námorníctva pre lepší prístup k rádiostanici. Neskôr ich nahradili kovové. Komunikačná stanica a chodník k nej boli pre verejnosť úplne uzavreté v roku 1987. Návštevníci, ktorí túžili po výnimočných fotkách a výhľadoch to však nerešpektovali.



S plánmi na opätovné otvorenie schodov pre verejnosť v roku 2003 mesto Honolulu investovalo do opráv 875.000 dolárov. Zámer však nevyšiel a mestská rada rozhodla v roku 2021 o ich rozobratí.