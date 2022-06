VRTUĽNÍK SA ZRÚTIL NA LÁVOVÉ POLE: Dve osoby sú vo vážnom stave

Honolulu 9. júna (TASR) - Vrtuľník, na ktorého palube sa nachádzalo šesť ľudí vrátane pilota, sa v stredu na Havaji zrútil na lávové pole. Posádku sa záchranárom z miesta nehody podarilo evakuovať, no stav dvoch osôb je vážny. Oznámil to Cyrus Johnasen z informačnej kancelárie okresu Havaj, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Johnasen uviedol, že išlo o vyhliadkový let. Najkomplikovanejšia časť záchrannej akcie bola evakuácia 50-ročného pilota vrtuľníka, ktorého stav je vážny, no stabilizovaný. Vážny je aj stav 18-ročnej ženy.



Nehoda sa stala 17.00 h miestneho času na juhu najväčšieho ostrova havajského súostrovia. Na miesto nešťastia vyslal hasičský zbor dva vrtuľníky.