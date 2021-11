Na hladine jednej z posvätných riek Indie sa objavila toxická pena

Naí Dillí 8. novembra (TASR) - Na hladine posvätnej indickej rieky Jamuna v hlavnom meste Naí Dillí, zahalenom v smogu, sa v pondelok vytvorila toxická pena. Informovala o tom agentúra AFP.



Jamuna patrí k najznečistenejším vodným tokom v krajine. Na dôvažok časť rieky, ktorá preteká centrom Naí Dillí, pokrylo veľké množstvo bielej peny pripomínajúcej sneh.



Podľa predstaviteľov miestnej samosprávy v hlavnom meste penu spôsobili "odpadová voda a priemyselný odpad", ktoré boli do rieky vypustené minulý týždeň.



Napriek tomu sa pri príležitosti hinduistického sviatku do znečistených vôd ponáralo niekoľko veriacich. Znečistenie rieky podľa miestnych predstaviteľov prerušilo dodávky vody do časti mesta.



Tamojší predstavitelia sa už dávnejšie zaviazali, že Jamunu vyčistia, no ich snahy boli doteraz neúspešné a toxická pena na jej hladine je každoročným javom, píše AFP.



Podľa vládnej správy z roku 2020 sa kvalita vody v rieke za posledných päť rokov "kriticky zhoršila".



V Naí Dillí a jeho okolí sa taktiež minulý týždeň nahromadil nebezpečný smog. Spôsobili ho svetlice vypúšťané počas hinduistického sviatku svetiel díválí, ako aj spaľovanie strnísk na poľnohospodárskych poliach.