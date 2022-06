Na Honolulu priplávala zhabaná ruská superjachta Amadea

Honolulu 17. júna (TASR) - Superjachta Amadea, ktorá je spájaná s ruským oligarchom Sulejmanom Kerimovom, priplávala v noci na piatok do honolulského prístavu na Havaji. Stalo sa tak po tom, čo súd ostrovného štátu Fidži odobril jej vydanie americkým orgánom. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Fidžijské úrady jachtu za 300 miliónov dolárov zadržali v polovici apríla v prístave Lautoka na základe žiadosti z Washingtonu. Urobili tak v súvislosti so sankciami, ktoré na Rusko uvalil Západ za jeho inváziu na Ukrajinu.



Nasledoval zdĺhavý právny spor, v rámci ktorého registrovaný vlastník motorovej jachty – spoločnosť Millemarin Investments – popierala, že by Kerimov bol majiteľom plavidla. Tvrdila tiež, že fidžijský zákon, na základe ktorého bola jachta Amadea zadržaná, neumožňuje Spojeným štátom, aby ju skonfiškovali. Za skutočného majiteľa označovala Eduarda Chudajnatova – bohatého Rusa, na ktorého sa západné sankcie nevzťahujú.



Fidžijský súd však potvrdil platnosť amerického zatykača a nariadil vydanie jachty Spojeným štátom.



Americký federálny vyšetrovací úrad (FBI) však v elektronickej komunikácii objavil dôkazy, že na palube jachty sa tento rok nachádzali Kerimovove deti. Posádka údajne používala pre ruského oligarchu a jeho rodinu krycie mená – G0 pre Kerimova, G1 pre jeho manželku či G2 pre jeho dcéru.



Na jachte Amadea, ktorá má dĺžku 106 metrov, sa podľa AP nachádza ručne maľovaný klavír, akvárium s homármi, bazén a heliport.