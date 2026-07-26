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Na hore Elbrus zomreli šiesti horolezci z Bosny a Ruska
Bosnianske médiá informovali, že sedemčlenná horolezecká výprava pochádzala z mesta Zenica a patril k nej manželský pár či lekár z miestnej nemocnice.
Autor TASR
Moskva/Sarajevo 26. júla (TASR) – Náhle zhoršenie počasia na vrchu Elbrus si cez víkend vyžiadalo životy najmenej šiestich ľudí. Pri zostupe z najvyššej hory Kaukazu a Ruska zomrelo podľa regionálnej civilnej ochrany päť horolezcov z Bosny a Hercegoviny a ich ruský kolega. Informovali o tom v nedeľu agentúry DPA a Reuters, píše TASR.
Trom horolezcom sa v snehovej búrke podarilo zostúpiť z hory. Záchranári, ktorým prácu podľa ruských médií sťažovali poveternostné podmienky vrátane silného vetra, našli telá obetí a dve z nich prepravili vo výške 5350 metrov do údolia. Zvyšné budú môcť previezť až po zlepšení počasia.
Hora Elbrus (5642 metrov nad morom) sa nachádza severne od hranice s Gruzínskom a je známa náhlymi zmenami počasia a horolezeckých podmienok, uviedol Reuters.
Bosnianske médiá informovali, že sedemčlenná horolezecká výprava pochádzala z mesta Zenica a patril k nej manželský pár či lekár z miestnej nemocnice.
Trom horolezcom sa v snehovej búrke podarilo zostúpiť z hory. Záchranári, ktorým prácu podľa ruských médií sťažovali poveternostné podmienky vrátane silného vetra, našli telá obetí a dve z nich prepravili vo výške 5350 metrov do údolia. Zvyšné budú môcť previezť až po zlepšení počasia.
Hora Elbrus (5642 metrov nad morom) sa nachádza severne od hranice s Gruzínskom a je známa náhlymi zmenami počasia a horolezeckých podmienok, uviedol Reuters.
Bosnianske médiá informovali, že sedemčlenná horolezecká výprava pochádzala z mesta Zenica a patril k nej manželský pár či lekár z miestnej nemocnice.