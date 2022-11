Na hoteli v Bukurešti bolo nájdené mŕtve telo francúzskeho vojaka

Bukurešť 6. novembra (TASR) - Chyžná v hoteli v rumunskej metropole Bukurešť našla v nedeľu telo mŕtveho francúzskeho vojaka. Pre agentúru AFP to uviedol nemenovaný zdroj z prostredia polície. Francúzski vojaci sú v Rumunsku prítomní v rámci operácie Severoatlantickej aliancie, informuje TASR.



Štyridsaťjedenročný vojak sa spolu so svojimi francúzskymi kolegami ubytoval v hoteli vo štvrtok, napísali miestne médiá s odvolaním na svoje zdroje. Dodali, že muž mal pobyt v danom hoteli naplánovaný do 3. januára.



Zdroj agentúre AFP povedal, že polícia začala túto udalosť vyšetrovať. Francúzski armádni predstavitelia sa k úmrtiu francúzskeho vojaka v Rumunsku pre agentúru AFP odmietli vyjadriť.



Francúzsko má v súčasnosti v Rumunsku - rovnako ako Belgicko a Holandsko - stovky vojakov v rámci misie NATO, ktorá bola spustená v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.



Francúzska vláda v októbri uviedla, že v novembri zdvojnásobí počet francúzskych vojakov vo východnom krídle Aliancie.