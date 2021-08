Na hranice s Mexikom došlo v júli zrejme najviac maloletých migrantov

Washington 3. augusta (TASR) - Počet maloletých migrantov bez sprievodu, ktorých zadržali hliadky na hraniciach USA s Mexikom, pravdepodobne dosiahol v júli vôbec najvyššiu úroveň za uplynulé roky. Vyplýva to z predbežných údajov vlády, o ktorých v utorok informoval zástupca tajomníka pre pohraničnú a imigračnú politiku na ministerstve vnútornej bezpečnosti David Shahoulian.



Americké úrady v júli pravdepodobne zadržali po prekročení hraníc viac ako 19.000 maloletých migrantov bez sprievodu. Došlo tak k prekonaniu rekordu z marca, keď na hraniciach zadržali 18.877 detí, ktoré sa do USA dostali samé. V júni bolo zadržaných viac 15.253 detí bez sprievodu.



Celkový počet nelegálnych migrantov, ktorých zadržali po prekročení hranice, sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil zo 188.829 na približne 210.000. Ide o najvyšší počet za posledných vyše 20 rokov.



K zverejneniu údajov došlo niekoľko hodín po tom, ako skupiny podporujúce prisťahovalectvo oznámili, že napadnú na súde vládne nariadenie, ktoré umožňuje americkým úradom vyhostiť migrantov na základe protipandemických predpisov naspäť do Mexika bez možnosti požiadať o azyl alebo inú ochranu v USA.