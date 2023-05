Na hranici Iránu a Afganistanu vypukli ozbrojené zrážky kvôli vode

Teherán 27. mája (TASR) - Na hranici Iránu a Afganistanu vypukli v sobotu ozbrojené zrážky medzi hnutím Taliban a iránskymi silami. Ako informovala iránska polícia, dôvodom sú spory o vodu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Okolo 10.00 h (miestneho času) začali z afganskej strany sily Talibanu strieľať všetkými možnými druhmi zbraní na iránsku policajnú stanicu," citovala zástupcu šéfa polície Iránu tamojšia štátna agentúra IRNA. V potýčkach boli podľa agentúry Tasnim použité "ľahké a poloľahké zbrane" a delostrelectvo. Na streľbu v iránskej provincii Sístán a Balúčistán "rázne" zareagovali iránske sily.



Šéf iránskej polície nariadil pohraničnej stráži "statočne a pevne" brániť hranice a neumožniť nikomu cez ne prejsť alebo sa k nim priblížiť.



AFP konštatuje, že hoci Kábul a Teherán spájajú diplomatické vzťahy, Irán neuznáva vládu Talibanu a v poslednej dobe sa napätie zvýšilo pre spory o vodu.



Irán minulý týždeň vyzval Afganistan, aby rešpektoval jeho "práva na vodu" a obvinil Kábul z toho, že hrádza na rieke Hilmand obmedzuje tok do jazera Hámún na spoločnej hranici. Táto rieka prameniaca v centrálnom Afganistane ústi v 1000 kilometrov vzdialenom jazere Hámún.



Iránsky prezident Ebráhím Raísí 18. mája počas návštevy juhovýchodnej časti krajiny, ktorú sužuje sucho, povedal: "Upozorňujem vládcov Afganistanu, aby ľuďom v Sístáne a Balúčistáne okamžite zaistili ich práva na vodu." Afganistan viní zo zníženého prietok vody v rieke klimatické faktory.



Agentúra AP píše, že sucho je v Iráne problémom už zhruba 30 rokov, no za posledné desaťročie došlo k zhoršeniu situácie. Iránsky meteorologický úrad uvádza, že 97 percent územia krajiny do istej miery trápi sucho.