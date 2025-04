Na hranici Poľska s Bieloruskom zadržali tento rok menej prevádzačov

Varšava 18. apríla (TASR) – Počet prevádzačov zadržaných na hranici Poľska s Bieloruskom v tomto roku naznačuje možný výrazný pokles v porovnaní s rokom 2024, uviedol v piatok predstaviteľ poľského ministerstva vnútra. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry PAP.



Poľská pohraničná stráž od začiatku roka do 6. apríla 2025 zadržala 80 prevádzačov, pričom vlani zaznamenala takmer 600 takýchto prípadov, uviedol námestník ministra vnútra Wieslaw Szczepaňski pre verejnoprávny rozhlas. Väčšina zadržaných bola ukrajinského a bieloruského pôvodu, no boli medzi nimi aj Poliaci a Gruzínci.



Tieto čísla sú podľa Szczepaňského výsledkom rozhodnutia vlády vytvoriť na hranici s Bieloruskom nárazníkovú zónu a pozastaviť právo žiadať o azyl. Napriek hlásenému poklesu sa však počty prípadov začali znova zvyšovať po príchode teplejšieho počasia.



Niektoré prípady mali tragický koniec. Začiatkom apríla našli v rieke Bug ľudské telo, uviedol Szczepaňski s tým, že išlo o dôsledok konania „zahraničných služieb“, ktoré úmyselne vháňajú migrantov do vody, aby boli nútení prekročiť rieku. Dve ďalšie telá objavili poľskí pohraničníci v utorok v Lubelskom vojvodstve hraničiacom s Ukrajinou a Bieloruskom.