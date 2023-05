Na hraniciach Arménska s Azerbajdžanom vypukli nové potýčky

Jerevan 12. mája (TASR) - Nové ozbrojené potýčky vypukli v piatok na hraniciach medzi Arménskom a Azerbajdžanom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Nová eskalácia napätia ohrozuje na víkend naplánované mierové rozhovory medzi Jerevanom a Baku, ktoré sa snaží sprostredkovať Európska únia.



V piatkových ranných hodinách "porušili azerbajdžanské ozbrojené sily prímerie v smere na Sotk (vo východnej časti štátnej hranice) použitím bezpilotných lietadiel," uviedlo vo vyhlásení arménske ministerstvo obrany v Jerevane. Zranenia pri tom podľa neho utrpeli dvaja arménski vojaci a jeden z nich je v kritickom stave.



Pri štvrtkových potýčkach na arménsko-azerbajdžanských hraniciach zahynul jeden azerbajdžanský vojak, zatiaľ čo štyria príslušníci arménskej armády utrpeli zranenia.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan a azerbajdžanský prezident Ilham Aliev by sa mali v nedeľu v Bruseli stretnúť na rokovaniach, ktorým bude predsedať predseda Európskej rady Charles Michel. Pašinjan však už vo štvrtok obvinil Azerbajdžan zo snahy "zmariť" bruselské rozhovory.



Lídri Arménska a Azerbajdžanu okrem toho súhlasili so schôdzkou s najvyššími predstaviteľmi Francúzska a Nemecka, ktorá by sa mala uskutočniť 1. júna na okraji summitu Európskeho politického spoločenstva v Moldavsku.



Arménsko a Azerbajdžan sa už niekoľko desaťročí sporia o Náhorný Karabach, ktorý je formálne súčasťou Azerbajdžanu, no žijú tam prevažne Arméni. Obe krajiny viedli o tento región dve vojny, ktoré si vyžiadali desaťtisíce obetí.



Napätie medzi oboma krajinami opäť vzrástlo po tom, ako Azerbajdžan v apríli zriadil kontrolné stanovište v Lačinskom koridore, ktorý je jedinou pozemnou cestou spájajúcou Náhorný Karabach s Arménskom. Arménsko to odsúdilo ako porušenie najnovšieho prímeria.