Na hraniciach Bieloruska s Ukrajinou uviazli desiatky pútnikov

Minsk 15. septembra (TASR) - Stovky chasidských židov, ktorí sa napriek obmedzeniam súvisiacim s epidémiou vyvolanou šírením koronavírusu SARS-CoV-2 vydali na púť na Ukrajinu, uviazli na hraniciach Ukrajiny s Bieloruskom.



Ako v utorok informovala agentúra Reuters, bieloruská pohraničná stráž po kontrole umožnila pútnikom vstup do neutrálneho pásma, avšak ukrajinské úrady ich na územie Ukrajiny nevpustili.



Vláda v Kyjeve totiž v rámci boja proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 obmedzila do 28. septembra vstupu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti do krajiny.



Ako spresnila agentúra Interfax, na hraniciach Ukrajiny s Bieloruskom uviazlo vyše 700 chasidských pútnikov vrátane asi sto detí. Bieloruská pohraničná služba informovala, že chasidskí pútnici sa chceli dostať na Ukrajinu, aby tam v meste Umaň slávili židovský Nový rok a navštívili hrob významného rabína.



Ukrajinská štátna pohraničná služba poznamenala, že židovskí pútnici začali prichádzať na hranice z Bieloruska v pondelok popoludní. Pohraničná stráž bola v dôsledku toho nútená zastaviť tam cestnú dopravu, pretože pútnici bránili jej plynulosti.



Viaceré občianske organizácie v pohraničí následne postavili pre pútnikov uviaznuvších na hranici stany a provizórne výdajne stravy, ktoré zásobujú vodou a kóšer potravinami. Na mieste pomáhajú aj dobrovoľníci Červeného kríža.



Oficiálny predstaviteľ bieloruskej pohraničnej stráže v Homeľskej oblasti Alexej Ďubenkov podľa agentúry TASS uviedol, že v neutrálnom pásme na hraniciach s Bieloruskom a Ukrajinou sa nachádza viac ako 800 pútnikov, ale v meste Homeľ ich je zrejme ešte ďalších 400. Pripustil, že ďalší pricestujú na hranice z iných regiónov.



Umaň sa nachádza v Čerkasskej oblasti v strednej časti Ukrajiny a je pútnickým miestom chasidských židov, ktorí tam prichádzajú z rôznych krajín sveta, aby sa modlili pri hrobe duchovného mentora hnutia Braclavských chasidov - rabína Nachmana, ktorý zomrel v roku 1810. Tisíce veriacich navštevujú rabínov hrob najmä počas tzv. vysokých židovských sviatkov. Tento rok však bola púť zrušená pre opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.