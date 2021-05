Na hraniciach Bieloruska sa konal protest za oslobodenie Prataseviča

Na archívnej snímke bezpečnostná služba za pomoci psa kontroluje batožinu cestujúcich lietadla spoločnosti Ryanair s registračným číslom SP-RSM, v ktorom cestoval aj bývalý šéfredaktor bieloruského opozičného spravodajského portálu Nexta Raman Pratasevič, na letisku v Minsku 23. mája 2021. Foto: TASR/AP

Vilnius 27. mája (TASR) - Šéf novinárskej organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) so sídlom v Paríži Christophe Deloire vo štvrtok spolu s desiatkami novinárov protestoval na bieloruských hraniciach proti zadržaniu žurnalistu a aktivistu Ramana Prataseviča, informuje agentúra AFP." vyhlásil Deloire. Spolu s kolegami z Litvy a Bieloruska zavesil na plot, ktorý sa nachádza na litovsko-bieloruskej hranici, portréty 21 novinárov väznených v Bielorusku." vyhlásil Deloire a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby vyvíjalo tlak na bieloruský režim a zabezpečilo prepustenie Prataseviča.Reportéri bez hraníc požiadali tento týždeň litovskú prokuratúru, aby prešetrila, akú rolu Lukašenko zohral pri odklonení letu spoločnosti Ryanair z Atén do Vilniusu.Matka zadržaného Nataľľa Pratasevičová vo štvrtok taktiež požiadala Európsku úniu a Spojené štáty, aby pomohli s prepustením jej syna." uviedla Pratasevičová, ktorá je presvedčená, že jej syna vo väzení mučia.Bieloruský opozičný novinár a aktivista Pratasevič a jeho priateľka Sofia Sapegová boli zadržaní 23. mája na letisku v Minsku po tom, ako bolo lietadlo spoločnosti Ryanair počas letu z Atén do Vilniusu donútené pristáť v Bielorusku – údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé.