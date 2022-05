Na hraniciach Chorvátska už neplatia všetky proticovidové opatrenia

Záhreb 2. mája (TASR) - Chorvátsko nepredĺžilo platnosť proticovidových opatrení na svojich hraniciach, potvrdilo v pondelok tamojšie ministerstvo vnútra. TASR informáciu prevzala z agentúry HINA.



Vstup do Chorvátska je teda od 30. apríla povolený v súlade s pravidlami, ktoré platili pred vypuknutím koronavírusovej pandémie. Tieto pravidlá sú obsiahnuté v kódexe schengenských hraníc, chorvátskom zákone o cudzincoch a ďalších smerniciach či vyhláškach, priblížil rezort vnútra v Záhrebe.



Dočasné obmedzenia na chorvátskych hraniciach boli upravované naposledy 9. apríla, pripomína HINA. V rámci týchto pravidiel, ktoré platili do 30. apríla, mohli občania EÚ do krajiny pricestovať bez preukázania sa platným covidpasom, zatiaľ čo ostatní cestujúci sa ním preukázať museli. Toto pravidlo sa však nevzťahovalo na utečencov z Ukrajiny.