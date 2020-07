Na hraniciach Izraela došlo k incidentu za účasti Hizballáhu

Jeruzalem 27. júla (TASR) - Izraelská televízia Kešet 12 v pondelok informovala, že v Golanských výšinách na hraniciach Libanonu s Izraelom došlo zrejme k prestrelke medzi izraelskými vojakmi a ozbrojencami libanonského šiitského hnutia Hizballáh, ktorí sa pokúsili prekročiť hranicu do židovského štátu.



Libanonské a izraelské médiá zatiaľ o situácii na hranici informujú rozporuplne.



Kým libanonské médiá tvrdia, že Hizballáh vystrelil na izraelský tank protitankovú riadenú strelu, podľa správ z Izraela izraelské jednotky zmarili prienik bojovníkov hnutia Hizballáh z Libanonu do Izraela.



Televízia Kešet 12 uviedla, že libanonskí ozbrojenci zapletení do tohto incidentu boli izraelskou armádou zlikvidovaní. Izraelská strana nateraz nehlási obete na životoch ani zranených.



Armáda okrem toho uviedla, že prehľadáva celý sektor pozdĺž hraníc v snahe odhaliť ďalšie "teroristické bunky".



Jednotky na tomto úseku hranice boli uvedené do stavu zvýšenej pohotovosti. Podľa nemenovaného hovorcu izraelskej armády v danej oblasti naďalej "prebiehajú boje".



O incidente na severe Izraela boli informovaní izraelský premiér Benjamin Netanjahu i minister obrany Benny Ganc.



V bezprostrednej reakcii na incident premiér Netanjahu na zasadnutí parlamentnej frakcie svojej strany Jednota (Likud) uviedol, že "naša politika je jasná: nedovolíme Iránu vojensky sa usadiť na našej hranici so Sýriou". Dodal, že toto je politika, ktorú on sám "stanovil pred rokmi" a trvá na nej.



Varoval tiež, že "Libanon a Hizballáh budú zodpovedné za akýkoľvek útok proti Izraelu, ktorý prichádza z libanonského územia".



Upozornil, že izraelské obranné sily (IDF) "sú pripravené na akýkoľvek scenár". Ubezpečil, že "sme aktívni vo všetkých oblastiach (dôležitých) pre bezpečnosť Izraela - blízko našich hraníc, aj ďaleko od nich".



The Times of Israel informoval, že Izraelčanom žijúcim alebo vyskytujúcim sa v blízkosti dejiska incident armáda odporučila, aby nevychádzali zo svojich domovov.



Izraelská armáda podľa miestnych médií uzavrela aj cesty v tejto oblasti a nariadili všetkým poľnohospodárom a turistom, aby okamžite opustili všetky otvorené plochy a poľnohospodárske pozemky. Odporučila im, aby sledovali nariadenia, ktoré bude izraelská armáda zverejňovať prostredníctvom médií a vojakov pôsobiacich v oblasti.