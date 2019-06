Na hraniciach medzi USA a Mexikom zomreli kvôli horúčavám migranti

Medzi nájdenými mŕtvymi je aj žena s tromi deťmi. Americká pohraničná hliadka ich lokalizovala v nedeľu neďaleko rieky Rio Grande v južnom Texase.

Austin 25. júna (TASR) - Úrady v americkom štáte Texas zaevidovali v pondelok v oblasti pozdĺž hraníc medzi Mexikom a Spojenými štátmi sedem úmrtí v dôsledku extrémnych horúčav. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že ide o migrantov pochádzajúcich zo stredoamerických krajín, ktorí smerovali do Spojených štátov.



Medzi nájdenými mŕtvymi je aj žena s tromi deťmi. Americká pohraničná hliadka ich lokalizovala v nedeľu neďaleko rieky Rio Grande v južnom Texase, zhruba 29 kilometrov východne od pohraničného mesta McAllen. Predpokladá sa, že mohli byť mŕtvi už štyri dni, uviedol pre Reuters nemenovaný zdroj z prostredia polície.



Príčinou smrti bola s najväčšou pravdepodobnosťou extrémna horúčava a dehydratácia.



Reuters pripomenul, že nejde o ojedinelé prípady, keď pohraničná hliadka našla migrantov, ktorí zomreli od vyčerpania alebo sa utopili v rieke Rio Grande.



"Extrémne teploty počas tohto ročného obdobia môžu byť osudnými," varoval zdroj agentúru Reuters.



Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa nedávno v snahe obmedziť množstvo prichádzajúcich migrantov zo stredoamerických krajín stanovila denné limity na to, koľko ľudí môže na vstupných hraničných priechodoch denne požiadať o azyl v USA. Vláda navyše posilnila hliadky a kontroly pozdĺž celej oblasti.



Rodiny migrantov, ktoré musia na vstupné pohovory čakať aj celé mesiace, tak často podstupujú riskantné neoficiálne trasy do USA. Migranti vkladajú svoje životy do rúk pašerákov ľudí, ktorí ich však nechajú buď na odľahlých miestach, alebo ich pošlú v nekvalitných člnoch cez rieku Rio Grande.



Mexická pohraničná hliadka evidovala v roku 2018 spolu 283 úmrtí. Podľa ľudskoprávnych aktivistov je však toto číslo omnoho vyššie, pretože veľa migrantov sa nikdy nenájde a do oficiálnych štatistík sa nezapočítavajú úmrtia zaregistrované miestnymi úradmi.