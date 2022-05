Na hraniciach Mexika s USA našli tunel s koľajnicami na pašovanie drog

Mexiko 18. mája (TASR) - Americké bezpečnostné zložky objavili na americko-mexických hraniciach tunel na pašovanie drog, ktorý bol vybavený koľajnicami, elektrinou aj ventilačným systémom. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Tunel na pašovanie narkotík viedol z mexického mesta Tijuana do skladu v kalifornskom meste San Diego. Sklad sa nachádzal iba približne 100 metrov od americko-mexických hraníc, uviedlo americké ministerstvo spravodlivosti vo vyhlásení.



Americké orgány zadržali šesť ľudí podozrivých z distribúcie kokaínu, heroínu a metamfetamínu a iných trestných činov.



Tunel, ktorý bol dlhý viac ako 530 metrov, mal spevnené steny, spresňuje agentúra Reuters.



Generálna prokuratúra mexického štátu Baja California uviedla, že americké úrady ju o objavení tunela informovali v nedeľu, teda dva dni po náleze.



Mexický kartel Sinaloa, ktorý už niekoľko rokov vedie známy narkobarón Joaquín "El Chapo" Guzmán, vybudoval mnoho takýchto tunelov, ktoré ústili do skladov či obytných domov, poznamenali mexické úrady.



Od roku 1993 objavili v tejto oblasti takmer 100 tunelov, naposledy v marci 2020, napísala americká prokuratúra.