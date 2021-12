Poľsko pátra na hraniciach po vojakovi; ten zrejme ušiel do Bieloruska

Varšava 17. decembra (TASR) - Poľské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že pátra po vojakovi, ktorý sa stratil v blízkosti poľsko-bieloruských hraníc. Bieloruská pohraničná stráž však oznámila, že tento vojak požiadal v Bielorusku o azyl, informovala agentúra AFP.



Bieloruská pohraničná stráž v piatok ráno oznámila, že poľský vojak menom Emil Czeczko sa snaží získať v Bielorusku "politický azyl", pretože nesúhlasí s nekompromisným postojom Poľska k migračnej kríze.



Poľský rezort obrany v reakcii na tieto správy uviedol vo vyhlásení, že vojak z 11. streleckého pluku "sa stratil pri výkone svojich služobných povinností" na bieloruských hraniciach vo štvrtok v blízkostí dedín Narewka a Siemianówka.



Rezort zároveň uviedol, že v súčasnosti prebieha pátranie po tomto vojakovi.



Podľa poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka mal nezvestný vojak "vážne problémy so zákonom a požiadal o uvoľnenie z armády".



"Nikdy nemal byť pridelený k pohraničnej stráži," uviedol Blaszczak.



Podľa spravodajského portálu Meduza.io Czeczko okamžite po úteku do Bieloruska poskytol miestnym médiám rozsiahli rozhovor, ktorý v piatok odvysiela štátna televízna stanica Belarus 1.



Agentúra TASS upozornila na časť rozhovoru, ktorú v televízii odvysielali ako ukážku. Czeczko v nej tvrdí, že poľská strana sa ho bude snažiť predstaviť v negatívnom svetle.



"Posnažia sa zo mňa spraviť posledného najhoršieho človeka vyhláseniami, že som v armáde robil problémy a že nie som už ani živý," uviedol Czeczko, podľa ktorého môže poľská strana tvrdiť, že nie je nezvestným vojakom, ale druhou, inou osobou.



Poľsko, pobaltské štáty a ďalšie krajiny Európskej únie obviňujú režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že láka migrantov z krízových oblastí do svojej krajiny a potom ich posiela k hraniciam eurobloku. Minsk sa podľa nich mstí za sankcie, ktoré EÚ uvalila na Lukašenkov režim za porušovanie ľudských práv, čo však Bielorusko popiera.



Od začiatku tohto roka bolo podľa najnovších údajov agentúry PAP zaznamenaných už takmer 40.000 pokusov o nelegálne prekročenie východných hraníc Poľska z bieloruskej strany.