Na hraniciach s Bieloruskom zachránili 10 migrantov, ich počet rastie

Varšava 8. novembra (TASR) - Poľská pohraničná stráž zachránila v utorok z močiara na poľsko-bieloruských hraniciach desať migrantov. Varšava pritom varuje pred vznikom novej migračnej krízy na svojich východných hraniciach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Pohraničníci v spolupráci s ostatnými zložkami dnes zachránili počas mimoriadne obtiažnej operácie desať cudzincov. Celkovo bolo zachránených osem Srílančanov, jeden pakistanský a jeden indický občan," uviedla poľská pohraničná stráž vo vyhlásení.



Vlani vznikla v dôsledku prudkého nárastu počtu migrantov z Blízkeho východu a Afriky smerujúcich do Európy cez Bielorusko humanitárna kríza. Poľsko a Európska únia z nej obvinili Minsk. Bielorusko však opakovane poprelo, že by zvážalo ľudí a nútilo ich prekračovať hranice do Poľska.



Vzhľadom na bezpečnostné obavy spôsobené vojnou na Ukrajine, Varšava oznámila, že zaznamenala zvýšenú aktivitu migrantov na hraniciach s Bieloruskom. Denný počet pokusov o nelegálne prekročenie hraníc prekročil v posledných týždňoch hodnotu 100, čo je výrazne viac ako počas leta.



Poľsko po minuloročnej kríze vybudovalo na hraniciach s Bieloruskom plot a v súčasnosti na ňom inštaluje kamery. Hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalska uviedla, že migranti sa zrejme snažia dostať do Poľska ešte predtým, ako im nainštalovaný kamerový systém sťaží nelegálny prechod. "Bieloruské zložky a ľudia napojení na režim (bieloruského prezidenta) Lukašenka to vedia a snažia sa dať dokopy čo možno najväčšiu skupinu migrantov pre cestu (cez hranice)," uviedla Michalska.



Podobný plot začalo Poľsko budovať aj na hraniciach s Kaliningradskou oblasťou, keďže si myslí, že táto ruská enkláva môže byť Moskva využiť ako trasu pre nelegálnu migráciu.