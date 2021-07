Na hraniciach s Chorvátskom sú kolóny po sprísnení pravidiel vstupu

Budapešť 1. júla (TASR) - Na maďarskom diaľničnom hraničnom priechode Letenye sa smerom do Chorvátska vytvorila vo štvrtok dopoludnia kolóna osobných vozidiel s trojhodinovým čakaním a na cestnom hraničnom priechode v Letenye museli čakať autá zhruba dve hodiny.



Informoval o tom spravodajský server napi.hu, podľa ktorého je príčinou zdržania to, že Chorvátsko sprísnilo podmienky vstupu na svoje územie s platnosťou od 1. júla.



Základnou podmienkou vstupu do Chorvátska je európsky očkovací pas, zdôraznila maďarská polícia.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)