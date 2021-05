Na hraniciach Singapuru a Malajzie vyskúšajú dychové testy na COVID-19

Bangkok 24. mája (TASR) - Na singapursko-malajzijských hraniciach plánujú testovať dychový test na nový typ koronavírusu, ktorého vyhodnotenie trvá len jednu minútu. Napísala o tom v pondelok agentúra DPA.



Cieľom je predísť dlhej čakacej dobe na výsledky testov na jednom z najrušnejších hraničných priechodov na svete, kde do Singapuru pred pandémiou každodenne dochádzali za prácou stovky tisíc ľudí žijúcich na juhu Malajzie.



Test, ktorý dokáže "jednoducho vykonať vycvičený personál, ale nevyžaduje si pracovníkov so zdravotníckym výcvikom či laboratórne vyhodnotenie", vyvinuli vlani vedci zo Singapurskej štátnej univerzity (NUS) a spoločnosťou Breathonix. V pondelok ho na použitie predbežne schválil singapurský zdravotnícky úrad HSA.



Dychový test funguje na princípe, že človek vyfúkne vzduch do jednorazového a jednosmerného náustku s ventilom, ktorý je pripojený k spektrometru vyhodnocujúcemu danú vzorku.



Testovanie dychovými testami, ktorých klinické štúdie prebehli od júna 2020 do apríla tohto roku v troch lokalitách – v singapurskom Národnom stredisku pre infekčné choroby (NCID), na tamojšom letisku Changi (vysl. Čángí) a v Dubaji –, bude prebiehať popri aktuálne povinných antigénových rýchlotestoch. Pozitívne testované osoby budú musieť podstúpiť i PCR test.



Singapurské hranice sa znovuotvorili pre návštevníkov a služobne cestujúcich z krajín s nízkym rizikom nákazy, čo však neplatí pre Malajziu. Jej hranice sú od marca 2020 zatvorené.



Obe krajiny nedávno sprísnili pandemické opatrenia. Malajzia zaviedla tretí lockdown v poradí po tom, čo sa denné prírastky nakazených priblížili k takým vysokým hodnotám, aké aktuálne evidujú v prepočte na obyvateľov v Indii.



Malajzijské ministerstvo zdravotníctvo hlásilo v pondelok vyše 6500 nových prípadov nákazy a Singapur ich zaznamenal 36.