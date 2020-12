Turecko zadržalo na hraniciach so Sýriou francúzskeho džihádistu

Ankara 14. decembra (TASR) - Turecké bezpečnostné sily zadržali v pondelok na hraniciach so Sýriou francúzskeho džihádistu, ktorý sa nachádzal na zozname hľadaných osôb medzinárodnej policajnej organizácie Interpol. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na turecké ministerstvo obrany.



Interpol na zadržanú osobu, známu len pod iniciálkami C.G., vydal tzv. červené oznámenie (Red Notice), čo je žiadosť, aby policajné zložky po celom svete hľadanú osobu zatkli.



Bojovníka zadržali po tom, čo sa pokúsil dostať zo Sýrie na územie Turecka, a to v juhotureckom pohraničnom meste Reyhanli, píše sa vo vyhlásení rezortu obrany v Ankare.



Podľa Turecka je zadržaný muž súčasťou skupiny zahraničných džihádistov operujúcej v Sýrii (známej pod označením Firqat al-Ghuraba). Bojovníkov do tejto skupiny verboval francúzsky verbovač senegalského pôvodu Omar Omsen, tiež známy pod priezviskom Diaby.



Svojho času bol Omsen jedným z najvýkonnejších sprostredkovateľov pre jednotky teroristickej organizácie al-Káida v Sýrii, vďaka ktorému proti armáde sýrskeho prezidenta Bašára Asada po boku povstalcov bojujú aj desiatky francúzskych občanov. Práve v Sýrii ho však v auguste zajala skupina napojená na al-Káidu, približuje AFP.