Na hraniciach v Maďarsku sú zdržania pre problémy s informatikou

Budapešť 6. marca (TASR) - Celoštátny problém so systémom informatiky spôsobuje zdržania na maďarských hraničných priechodoch a na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta v Budapešti. Oznámila to v stredu polícia na svojej stránke police.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Problém informačného systému sa objavil o 07:55 h na niekoľkých cestných hraničných priechodoch a na budapeštianskom letisku, píše police.hu. Špecialisti intenzívne pracujú na odstránení chyby.



Cestujúcim do zahraničia polícia odporúča, aby sa pred odchodom informovali o otváracích hodinách hraničných priechodov a o aktuálnych čakacích dobách na webe polície a v mobilnej aplikácii Policajného cestného informačného systému (Rutina).







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)