Na hraniciach v Rusku zadržali Taliana, ktorý prepravoval hašiš

Moskva 14. novembra (TASR) - Ruská colná služba vo štvrtok oznámila, že na hraniciach s Lotyšskom došlo k zadržaniu Taliana, ktorému v úložnom priestore na motorke našli 170 gramov hašiša v hodnote približne 5000 dolárov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nemenovaného 30-ročného muža zadržali príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), keď sa pokúšal dostať na motocykli do Pskovskej oblasti na západe Ruska. V prípade uznania viny mu hrozí trest do výšky 20 rokov väzenia.



"Počas kontroly vozidla a batožiny našli pracovníci v skrinke na náradie škatuľu s orechmi a sušeným ovocím a v nej dve brikety so zelenohnedou plastickou látkou," upresnila colná služba.