Na hraničnom priechode Vrbovce do ČR zaznamenali zníženú premávku

Vrbovce 13. marca (TASR) - Na hraničnom priechode s Českou republikou Vrbovce – Veľká nad Veličkou zaznamenali podľa slov polície zníženú premávku. Na územie SR je pustený len ten, kto tu má trvalý alebo prechodný pobyt.



V piatok ráno o 7.00 h na Slovensku vstúpili do platnosti ďalšie opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Medzi obmedzenia, ktoré začali platiť sú aj hraničné kontroly, ktoré sú zavedené na všetkých hraničných priechodoch s výnimkou Poľskej republiky, kde bude situácia priebežne monitorovaná.







Tým, ktorí bývajú pri hraniciach, ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) odporučila, aby si vybavili potvrdenie od zamestnávateľa, aby mohli byť púšťaní prednostne. Zvážiť by mali tiež prácu z domu.



Do 14-dňovej karantény pôjde každý s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, kto sa vráti zo zahraničia. Ministerstvo vnútra (MV) SR má pripravené aj zariadenia pre tých, ktorí nechcú alebo nemôžu ísť do domácej karantény.