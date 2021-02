Na hraničnom priechode z Maďarska do Rakúska sa čakalo štyri hodiny

Budapešť 8. februára (TASR) - Na maďarskom hraničnom priechode Hegyeshalom sa v pondelok vytvoril sedem kilometrov dlhý rad vozidiel čakajúcich na vstup do Rakúska. Dlhé čakanie spôsobili kontroly, ktoré zaviedli rakúske orgány v rámci sprísnených epidemiologických opatrení.



Maďarská polícia na svojej stránke police.hu uviedla, že čakacia doba vozidiel smerujúcich do Rakúska na diaľnici M1 dopoludnia dosahovala až štyri hodiny. Situáciu komplikoval aj návrat veľkého množstva občanov Rumunska a Bulharska pracujúcich v západoeurópskych krajinách.



Maďarská polícia neskôr informovala, že prechod maďarsko-rakúskej hranice sa napoludnie zjednodušil, avšak cestujúcich smerom do Rakúska vyzvala, aby ešte sa pred cestou informovali o aktuálnych čakacích dobách.



Rakúsko od pondelka sprísnilo hraničné kontroly so všetkými susednými štátmi, aby tak zabránilo šíreniu nákazy novým koronavírusom. Hraničné kontroly slúžia na to, aby zabránili vytváraniu reťazcov nákazy, ktoré sa stávajú čoraz nebezpečnejšími z dôvodu vírusových mutácií, povedal v nedeľu tamojší minister vnútra Karl Nehammer.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)