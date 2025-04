Na hrobe pápeža bola biela ruža, pre Františka mala osobitný význam

Vatikán 27. apríla (TASR) - Na hrobe pápeža Františka v rímskej Bazilike Panny Márie Väčšej ležala v nedeľu ráno biela ruža, ktorú je vidieť aj na fotografii zverejnenej Vatikánom. Práve tento kvet mal pre zosnulého Františka osobitný význam, informuje TASR podľa agentúry APA.



Biele ruže mali pri sebe v sobotu pred uložením rakvy s pápežom do hrobu v spomínanej bazilike aj skupinky detí, bezdomovcov, migrantov, väzňov, transrodových osôb a chudobných, ktorí vítali pohrebný sprievod.



Osobitný význam, ktorý pre pápeža mala práve biela ruža, prezradil on sám v jednom rozhovore ešte v časoch svojho pôsobenia v Argentíne vo funkcii arcibiskupa Buenos Aires, píše APA. Od tých čias pre neho biela ruža symbolizovala spojenie so svätou Teréziou s Lisieux (1837 - 1897). Práve k nej sa pri osobných problémoch František obracal.



„Keď mám problém,“ vysvetlil Jorge Maria Bergoglio, „neprosím svätú o to, aby ho vyriešila, ale aby ho vzala do svojich rúk a pomohla mi ho akceptovať.“ Ako znamenie potom podľa vlastných slov takmer vždy dostal bielu ružu, cituje APA.



V jeho byte v Buenos Aires, ako i neskôr v pápežskej rezidencii v Dome sv. Marty vo Vatikáne, sa vo váze často nachádzali práve biele ruže. Nedávno ich dostal aj po svojom návrate z rímskej Gemelliho nemocnice, kde sa liečil z obojstranného zápalu pľúc.



Terézia z Lisieux sa považuje za jednu z najpopulárnejších svätých katolíckej cirkvi, píše APA. Vlastným menom Marie-Françoise-Thérese Martinová vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Lisieux ako 15-ročná. Vo veku 24 rokov zomrela na tuberkulózu. Svätorečil ju pápež Pius XI. v roku 1925; od roku 1927 je hlavnou patrónkou misií a popri svätej Jane z Arku aj druhou patrónkou Francúzska.