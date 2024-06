Na hrobe Prigožina v Petrohrade odhalili jeho bronzovú sochu

Petrohrad 1. júna (TASR) - Smútiaci a vojaci v sobotu položili kvety k novej soche ruského prokremeľského žoldniera a oligarchu Jevgenija Prigožina na jeho hrobe v Petrohrade. Prigožin vlani zorganizoval vzburu proti vojenskému vedeniu krajiny a neskôr zahynul pri havárii lietadla. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Prigožin bol zakladateľom a veliteľom súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorá bojovala po boku ruských jednotiek na Ukrajine a po niekoľko mesiacov trvajúcom brutálnom útoku dobyla mesto Bachmut.



V júni minulého roka zorganizoval 24-hodinovú vzburu, obsadil budovy ruského vojenského velenia v meste Rostov nad Donom a pochodoval na Moskvu v snahe zvrhnúť vojenské vedenie krajiny. V hlasových správach zverejňovaných na sociálnych sieťach denne brojil proti korupcii a zlému riadeniu ofenzívy zo strany byrokratov na ministerstve obrany a v generálnom štábe.



O dva mesiace neskôr - po tom, ako ustúpil a ruský prezident Vladimir Putin ho označil za zradcu, 62-ročný Prigožin zahynul pri leteckom nešťastí v Tverskej oblasti.



V sobotu, keď by sa dožil 63 rokov, mu odhalili na hrobe na Porochovskom cintoríne v Petrohrade bronzovú sochu. Trúchliaci, medzi ktorými boli aj vojaci s insígniami Vagnerovej skupiny - niektorí so zakrytými tvárami - kládli k soche kvety.



Neďaleko Kremľa je už niekoľko mesiacov provizórny pomník Prigožinovi, ktorý bol medzi vojakmi obľúbený a podporovali ho mnohí ruskí vojenskí blogeri obhajujúci ofenzívu na Ukrajine. Po havárii lietadla sa konal jeho utajený pohreb.



Putin, ktorý uviedol, že v troskách lietadla sa našli úlomky granátu, ho po jeho smrti označil za "talentovaného" muža, ktorý urobil "vážne chyby". Kremeľ poprel, že by bol akýmkoľvek spôsobom zapojený do tejto tragickej nehody.



Americký denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na anonymné zdroje zo západných spravodajských služieb však koncom minulého roka napísal, že Prigožinovu smrť zosnoval tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie (SBRF) Nikolaj Patrušev.



Patrušev začal Putina pred hrozbou rastúceho vplyvu Prigožina varovať už v lete 2022. Prezident však na jeho upozornenia údajne nedal - okrem iného aj preto, že vagnerovci na bojiskách Ukrajiny dosahovali určité úspechy.



Putin v máji odvolal dlhoročného šéfa obrany Sergeja Šojgua, ktorý bol terčom Prigožinovej kritiky, a niekoľko vysokých vojenských predstaviteľov bolo zatknutých pre obvinenia z korupcie.