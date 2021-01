Na inaugurácii zahrá obľúbená skupina Bidenovho zosnulého syna

Na archívnej snímke z 4. júla 2009 Joe Biden (vpravo) a jeho syn Beau Biden. Foto: TASR/AP

New York 19. januára (TASR) - Rocková skupina The New Radicals sa v stredu znovu dá dohromady na jediný deň - zahrá po inaugurácii amerického novozvoleného prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisovej. Urobí to na pamiatku Bidenovho syna, ktorý pred vyše piatimi rokmi zomrel na rakovinu, informovala tlačová agentúra AFP.Hudobná skupina z Los Angeles pôsobila spolu iba krátko, od roku 1997 do roku 1999, ale jej singelsa stal medzinárodným hitom.Keď Beau Biden bojoval s rakovinou mozgu, ktorá si v máji 2015 vyžiadala jeho život, rodina vnímala hit ako povzbudzujúcu skladbu. Joe Biden to neskôr napísal vo svojej životopisnej knihe(Sľúb mi, ocko).Pieseň akoby sa prihovárala všetkým ľuďom, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím, a prinášala posolstvo nádeje. Končí sa výzvou, aby ľudia vzdorovali útlaku zo strany bezcitných a mocných.Nadčasové slová a hudba uisťovali o trvalej pravde:(Dostávaš to, čo dávaš.)Harrisovej manžel, právnik Doug Emhoff, si vybral práve túto pieseň, ktorá znela na každom jeho verejnom vystúpení, keď sprevádzal svoju manželku počas volebnej kampane v roku 2020.Skupina The New Radicals súhlasila, že sa zíde prvýkrát po vyše 20 rokoch - na žiadosť Bidenovho a Harrisovej tímu.Vystúpi počas stredajšej virtuálnej slávnosti, ktorá z dôvodu pandémie koronavírusu nahradí tradičný inauguračný sprievod. Dôvodom virtuálnej podoby slávnosti sú aj posilnené bezpečnostné opatrenia vo Washingtone, ako uviedol organizačný výbor.