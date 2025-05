Na inauguračnej omši Leva XIV. sa možno zúčastnia Vance i Zelenskyj

Vatikán 10. mája (TASR) - Omša pri príležitosti uvedenia nového pápeža Leva XIV. do úradu, ktorá sa na Námestí svätého Petra uskutoční 18. mája, by mohla byť podobne ako pohreb jeho predchodcu Františka príležitosťou pre veľké stretnutie šéfov vlád a štátov v Ríme. Z vatikánskych zdrojov sa v sobotu objavili informácie, že by sa na slávnostnej bohoslužbe mohli okrem iných zúčastniť aj americký viceprezident J.D. Vance či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa správy agentúry APA.



Práve Vance bol jedným z posledných vysokopostavených politikov, ktorých prijal pápež František krátko pred svojou smrťou na Veľkonočný pondelok 21. apríla. Spojené štáty sa na slávnostnom uvedení pápeža Leva XIV., ktorý pochádza z amerického Chicaga, zúčastnia s veľkou delegáciou. Nie je pritom vylúčená ani účasť Volodymyra Zelenského, ktorý bol prítomný aj na Františkovom pohrebe 26. apríla.



Očakáva sa, že na slávnostnú bohoslužbu na svätopeterské námestie vo Vatikáne pricestujú 18. mája desiatky predsedov vlád i prezidentov, ako aj desaťtisíce pútnikov i turistov z celého sveta.



Papež Lev sa v sobotu stretne s kardinálmi, v nedeľu napoludnie absolvuje v Bazilike sv. Petra modlitbu Regina Coeli (Raduj sa, nebies Kráľovná), ktorá vo veľkonočnom období nahrádza modlitbu Anjel Pána.



V pondelok predpoludním na audiencii prijme zástupcov médií z celého sveta a v piatok 16. mája veľvyslancov akreditovaných pri Svätej stolici, píše APA.