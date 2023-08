Na internete koluje video Prigožina, odkazuje, že je v poriadku

Moskva 31. augusta (TASR) - Na sociálnych sieťach sa šíri videozáznam šéfa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, ktorý minulý týždeň zahynul pri leteckej havárii na západe Ruska. Prigožin v ňom tvrdí, že je "druhá polovica augusta" a že sa nachádza v Afrike. Video zrejme vzniklo len pár dní pred jeho smrťou a je jeho posledným známym záznamom, informuje TASR podľa týždenníka Newsweek a stanice Sky News.



"Práve je víkend, druhá polovica augusta 2023, som v Afrike," hovorí Prigožin v krátkom zázname, ktorý v noci na štvrtok zverejnil telegramovský kanál Grey Zone spájaný s vagnerovcami. Odkaz adresoval podľa vlastných slov ľuďom, ktorí špekulovali o tom či žije, a kde sa nachádza.



"Pre tých, ktorí radi diskutujú o mojej (možnej) likvidácii, či mojom súkromnom živote, o tom, koľko zarábam alebo o čomkoľvek inom - všetko je v poriadku," dodal Prigožin v zázname natočenom v idúcom aute.



Aric Toler z investigatívneho portálu Bellingcat v príspevku na platforme X poukazuje na to, že Prigožin je oblečený viacmenej rovnako ako na inom predtým známom videu z Afriky.



Aj agentúra Reuters si všimla, že šéf vagnerovcov má na sebe maskáčový odev, klobúk, či hodinky na pravej ruke, tak ako v inom videu, ktoré zverejnil 21. augusta. V ňom tiež tvrdil, že je v Afrike.



Toler uvádza, že najnovšie video, ak nejde o prepracovaný deepfake, pochádza z obdobia, keď bol Prigožin v Afrike. Zábery z tohto videa sa podľa Tolera dosiaľ nikde na internete neobjavili. "Podľa všetkého sa zdá, že to bolo natočené 19. alebo 20. augusta," dodal.



Prigožin (62) zahynul 23. augusta pri havárii lietadla v Tverskej oblasti na západe Ruska. Lietadlo typu Embraer Legacy 600 smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo Prigožinove firmy, keď sa zrútilo. Na jeho palube sa okrem Prigožina nachádzalo deväť ľudí vrátane šéfa logistiky Valerija Čekalova či spoluzakladateľa vagnerovcov Dmitrija Utkina.



K havárii, ktorú neprežil žiaden z pasažierov, došlo presne dva mesiace po tom, čo sa Prigožin a jeho bojovníci nakrátko vzbúrili proti ruskému vojenskému vedeniu.



Kremeľ tvrdí, že prešetrí všetky možné príčiny havárie. Zároveň ako "absolútnu lož" odmietol domnienku, že by mal ruský prezident Vladimir Putin niečo do činenia s Prigožinovou smrťou.



Prigožinov pohreb sa konal v utorok v Petrohrade. Utkina obdobne diskrétne pochovali vo štvrtok v meste Mytišči na predmestí Moskvy.