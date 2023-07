Na Ipli otvorili most, pribudol hraničný priechod medzi SR a Maďarskom

Ipolydamásd/Chľaba 28. júla (TASR) - V piatok odovzdali do užívania nový cezhraničný most ponad rieku Ipeľ medzi slovenskou obcou Chľaba a maďarskou Ipolymadásd za účasti ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna a maďarského ministra zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Pétera Szijjártóa. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Dovhuna skracuje 58 metrov dlhý most o polhodinu doterajšiu obchádzkovú trasu dlhú 24 kilometrov. Jeho súčasťou je cyklistický chodník a prístupové cesty na oboch stranách rieky. "Je to veľký prínos pre región. Nielen pre návštevníkov, ale aj pre rodiny, ktoré tu žijú," dodal.



Szijjártó ocenil, že v súčasnosti už nepočuť nenávistné hlasy z oboch brehov Dunaja, či Ipľa, aké sa ozývali v uplynulom období. "Spolupráca Slovenska s Maďarskom je úspešným príbehom, pretože v skutočne dôležitých záležitostiach sa dokážeme vzájomne posilňovať v ekonomickej i bezpečnostnej oblasti," podčiarkol. Maďarský minister poznamenal, že dobrý susedský vzťah založený na vzájomnej úcte, je veľmi cenný.



Pripomenul, že v roku 2010 bolo pri nástupe vlády premiéra Viktora Orbána medzi Maďarskom a SR 22 cezhraničných priechodov. Dnes odovzdaný most ponad Ipeľ je v poradí už 37. priechodom. "Táto investícia potvrdzuje, že Slováci a Maďari vynikajúco spolupracujú v prihraničných otázkach, a že vynikajúcim spôsobom využívajú európske finančné zdroje," zdôraznil.



Do konca tohto roka otvoria SR a Maďarsko ešte tri nové hraničné priechody. Dva z nich budú ďalšie mosty na rieke Ipeľ a cestné prepojenie na východnej spoločnej hranici oboch krajín. Do konca roka sa tak bude dať medzi oboma krajinami prechádzať cez 40 hraničných priechodov.



Výstavbu mosta spustili začiatkom roka 2021. Celkový rozpočet stavby vyčíslili na 3.838.631 eur bez DPH. Projekt zahŕňa výstavbu mosta a prípojných komunikácií zo slovenskej aj maďarskej strany. Projekt je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce EÚ Interreg. Výstavbu prípojnej komunikácie zo slovenskej strany financoval Nitriansky samosprávny kraj a z maďarskej strany Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (NIF).