Na Ischii je po zosuve pôdy stále nezvestných 11 ľudí

Rím 27. novembra (TASR) - Talianski záchranári pokračovali v nedeľu v pátraní po 11 nezvestných po tom, čo silný dážď spôsobil zosuv pôdy na ostrove Ischia pri pobreží Neapola, uviedli tamojšie médiá. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Po zosuve, ktorý oblasť postihol v sobotu ráno, potvrdili doposiaľ jednu obeť - ženu. Úrady v Neapole informovali o štyroch zranených osobách, pričom stav jednej z nich je vážny. Upravili tak pôvodný počet zo soboty večera, kedy informovali o 13 zranených.



Na záchranných prácach sa podieľalo približne 150 hasičov a 220 policajtov. Do bezpečia evakuovali 167 miestnych obyvateľov, ktorých previezli do hotela.



Neapolská prefektúra na nedeľu zvolala krzíové zasadanie a vláda v Ríme taktiež avizovala stretnutie ministrov, ktorí podľa všetkého vyhlásia v regióne Neapol núdzový stav, aby sa mohli uvoľniť prostriedky zo štátnych fondov, píše DPA.



Silná búrka postihla ostrov nachádzajúci sa na severnom konci Neapolského zálivu v sobotu. Na ostrove Ischia žije vyše 60.000 obyvateľov. Zosuv najväčšmi postihol pobrežné mestečká Casamicciola a Lacco Ameno v severnej časti ostrova.



Zosuv poškodil domy a predpokladá sa, že tam zostali uväznení niekoľkí z nezvestných, píše DPA. Vozidlá boli v dôsledku zosuvu zmietnuté do mora.



Oblasť je náchylná na zosuvy a v nedeľu sa objavili tvrdenia, podľa ktorých sa v uplynulom období urobilo príliš málo pre to, aby sa takýmto udalostiam predišlo.