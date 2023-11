Na Islande evakuovali mesto Grindavík pre obavy zo sopečného výbuchu

Prečítajte si aj: Islandské úrady pre otrasy pôdy na juhu ostrova vyhlásili núdzový stav

Reykjavík 11. novembra (TASR) - Islandské úrady v noci na sobotu evakuovali mesto Grindavík po stovkách otrasov, ktoré vyvolali obavy zo sopečného výbuchu. Mesto sa nachádza neďaleko metropoly Reykjavík a má približne 4000 obyvateľov.TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.Island v piatok vyhlásil núdzový stav po tom, ako sa na polostrove Reykjanes, nachádzajúcom sa v juhozápadnej časti krajiny, vyskytla séria silných zemetrasení, ktoré by mohli byť predzvesťou sopečného výbuchu v oblasti Sundhnjukagigar, približne tri kilometre severne od Grindavíku.Mesto sa nachádza v blízkosti geotermálnych kúpeľov Modrá lagúna, obľúbenej turistickej destinácie, ktoré boli začiatkom tohto týždňa z preventívnych dôvodov dočasne zatvorené.Grindavík zároveň leží neďaleko geotermálnej elektrárne Svartsengi, ktorá je hlavným dodávateľom elektriny a vody pre 30.000 obyvateľov polostrova Reykjanes.Na Islande sa nachádza 33 aktívnych sopečných systémov, čo je najviac v Európe.Islandský meteorologický ústav (IMO) pôvodne uviedol, že k erupcii s najvyššou pravdepodobnosťou dôjde "skôr v priebehu niekoľkých dní ako hodín", keďže magma sa už niekoľko dní hromadí pod zemským povrchom v hĺbke zhruba päť kilometrov.IMO však v piatok neskoro večer zaznamenal, že seizmická aktivita sa približuje k povrchu a magma začína vertikálne stúpať k zemskej kôre medzi oblasťou Sundhnjukagigar a Grindavíkom - čo naznačuje, že erupcia by mohla nastať skôr.Úrady sa rozhodli pre evakuáciu po tom, ako IMO varoval, že existuje "pravdepodobnosť, že sa pod Grindavík rozšíril prienik magmy". "V tomto štádiu nie je možné presne určiť, či a kde by sa magma mohla dostať na povrch," uviedol IMO.Island leží na Stredoatlantickom hrebeni, ktorý je trhlinou na oceánskom dne oddeľujúcou Eurázijskú tektonickú platňu od Severoamerickej tektonickej platne.