Na Islande havaroval autobus s českými turistami, sú zranení

Reykjavík 16. júna (TASR) - Na severe Islandu havaroval v piatok autobus s českými turistami. Po nehode museli s vážnymi zraneniami hospitalizovať niekoľko ľudí, potvrdilo v nedeľu české ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa spravodajského portálu Novinky.cz.



"Môžeme potvrdiť, že na severe Islandu v oblasti Akureyri prišlo v piatok k nehode autobusu s českými občanmi. V autobuse bolo 20 českých turistov a dvaja českí vodiči," uviedla hovorkyňa českého rezortu diplomacie Mariana Wernerová.



Zároveň dodala, že ťažko a stredne ťažko ranených turistov hospitalizovali v nemocniciach v meste Akureyri a hlavnom meste Reykjavík. "V nemocnici zostáva deväť pacientov. Zvyšné osoby s ľahšími zranenia sa chystajú naspäť do Česka," uviedla hovorkyňa.



České zastupiteľské úrady sú podľa Wernerovej v kontakte s nemocnicou a aj s cestovnou kanceláriou zodpovednou za zájazd. Zranených Čechov pritom v nemocnici už navštívila česká konzulka.



Zájazd organizovala cestovná agentúra CK Adventura, podľa ktorej zriadil Islandský Červený kríž pre českých občanov, ktorí neboli hospitalizovaní, centrum krízovej pomoci.



Turisti, ktorí už boli prepustení z nemocníc alebo hospitalizovaní neboli, sa vrátia v riadnom termíne späť do Česka, uviedol riaditeľ CK Adventura Petr Novotný s tým, že zájazd sa končí už v nedeľu.



Podľa islandského portálu Iceland Review havaroval autobus s Čechmi v horskej oblasti na ceste tiahnucej sa pozdĺž údolia Öxnadalsheidi. Autobus sa podľa portálu pri nehode prevrátil. V dôsledku nehody museli uzavrieť aj cestu.



Na miesto nehody však rýchlo dorazili záchranári, ktorí zistili, že nikto nezomrel. Väčšinu zranených následne previezli do nemocnice v Akureyri. Päť ľudí s najvážnejšími zranenia priviezli zase vrtuľníkom do Reykjavíku.



Portál uviedol, že pravdepodobnou príčinou nehody bol roztopený asfalt na vozovke. K jeho roztopeniu pritom prišlo pre vysoké teploty vzduchu.