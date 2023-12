Na Islande opäť otvorili známe geotermálne kúpele

Reykjavík 17. decembra (TASR) - Na Islane v nedeľu obnovili prevádzku v populárnych geotermálnych kúpeloch Modrá lagúna, ktoré boli viac ako mesiac uzavreté v dôsledku hroziaceho zemetrasenia a možného výbuchu sopky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Islandské úrady spočiatku očakávajú iba obmedzený počet návštevníkov. Náčelnik miestnej polície to odhadol na zhruba 300 až 500 ľudí, hoci túto atrakciu môže v priemerný deň navštíviť až 4000 turistov.



Modrá lagúna sa nachádza približne 40 kilometrov juhozápadne od metropoly Reykjavík. Tieto termálne kúpele boli preventívne uzavreté od 9. novembra v dôsledku série otrasov, ktoré vyvolali obavy zo sopečnej erupcie.



Dosiaľ však k žiadnemu výbuchu nedošlo, úrady však varujú, že je to stále možné. Pre znovuotvorenie lagúny stanovili určité podmienky vrátane evakuačného plánu, ktorý by v prípade mimoriadnej situácie umožnil evakuáciu do maximálne dvoch hodín.



Upravila sa tiež otváracia doba a turistom bolo zakázané dopraviť sa na miesto vlastným autom. Namiesto toho musia využiť autobusy, ktoré ich prepravia do kúpelov.



Agentúra DPA dodáva, že o prípadnom otvorení dvoch hotelov a reštarúcie v turistickej lokalite sa rozhodne až vo štvrtok. Obyvatelia neďalekého mesta Grindavík, ktoré evakuovali v novembri, sa do svojich domovov nebudú môcť vrátiť minimálne do konca roka.