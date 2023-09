Na Islande rybári ulovili po skončení dočasného zákazu prvé veľryby

Reykjavík 8. septembra (TASR) - Rybári na Islande v piatok opäť ulovili veľryby. Stalo sa tak prvýkrát odvtedy, ako tam 1. septembra prestal platiť dočasný zákaz ich lovu. Tri ulovené veľryby druhu vráskavec myšok priviezli v piatok na veľrybársku stanicu na islandskom pobreží, píše TASR podľa agentúry DPA citujúcej zo správ tamojších médií.



Dočasný zákaz lovu veľrýb oznámila islandská vláda koncom júna, a síce krátko pred začiatkom loveckej sezóny. Dôvodom boli obavy o životné podmienky týchto živočíchov. Zákaz platil do 31. augusta, takže od septembra už mohli islandskí rybári tieto živočíchy opäť loviť. Na mori však panovali nepriaznivé poveternostné podmienky, a tak sa im prvé úlovky podarili až v piatok.



DPA pripomína, že začiatkom tohto týždňa sa dve environmentálne aktivistky vyšplhali na stožiare dvoch islandských veľrybárskych lodí, ktorým potom viac ako 24 hodín bránili vyplávať z prístavu.



Islandské ročné kvóty povoľujú zabitie 217 kusov veľrýb druhu vráskavec obrovský a 209 kusov veľrýb druhu vráskavec myšok - druhého najdlhšieho morského cicavca po modrej veľrybe.



V uplynulých rokoch však úlovky týchto živočíchov drasticky poklesli v dôsledku upadajúceho trhu s veľrybím mäsom.



Posledná veľrybárska spoločnosť v tejto krajine, Hvalur, pred časom uviedla, že aktuálna sezóna bude jej poslednou, keďže lov už nie je taký ziskový ako v minulosti. Islandská veľrybárska sezóna tradične trvá od polovice júna do polovice septembra.



Komerčný lov veľrýb je globálne zakázaný od roku 1986. Island, Nórsko a Japonsko v ňom však pokračujú ako jediné krajiny na svete, a to aj napriek ostrej kritike ochrancov životného prostredia a práv zvierat. Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky však na Islande narastá odpor voči takémuto lovu, pričom väčšina obyvateľov je za jeho zrušenie.