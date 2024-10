Reykjavík 16. októbra (TASR) - Na Islande sa budú 30. novembra konať predčasné parlamentné voľby. Oznámila to v utorok neskoro večer tamojšia vláda, informuje TASR podľa agentúry AFP.



K predčasnému hlasovaniu dochádza v dôsledku rozpadu vládnej ľavicovo-pravicovej koalície, ktorý v nedeľu ohlásil tamojší premiér Bjarni Benediktsson spoločne so svojou demisiou. Vládny kabinet dovtedy tvorili premiérova Strana nezávislosti, Ľavicovo-zelené hnutie a stredopravá Pokroková strana. Ich nezhody sa podľa premiéra týkali viacerých oblastí, a to "od otázok zahraničnej politiky až po problematiku žiadateľov o azyl".



Vláda v utorok večer informovala, že prezidentka Halla Tómasdóttir prijala premiérovu demisiu a stanovila tiež termín predčasných volieb. "Prezidentka prijala demisiu a vládu požiadala, aby pôsobila ako úradnícka dovtedy, kým nevznikne nová vláda po parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať 30. novembra," uvádza sa v utorňajšom vyhlásení vlády. Ľavicovo-zelené hnutie už informovalo, že nebude súčasťou takejto vlády, takže až do volieb tak bude bude vládnuť len dvojstranná koalícia.



Podľa prieskumu verejnej mienky spoločnosti Gallup, ktorý bol zverejnený 1. októbra, mala trojstranná koalícia podporu len 24,6 percenta voličov, čo je v tejto krajine a v súlade so sondážami Gallupu najmenej za posledných 30 rokov. Naproti tomu, opozičná Sociálne demokratická aliancia v prieskume predstihla celú koalíciu, a to s podporou 26,1 percenta.