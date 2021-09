Na Islande sa v sobotu konajú parlamentné voľby

Reykjavík 25. septembra (TASR) - Voliči na Islande si v sobotu po štyroch rokoch volia zloženie nového parlamentu. V predĺženie mandátu a ďalšie funkčné obdobie pritom dúfa súčasná predsedníčka vlády Katrín Jakobsdóttir zo strany zelených. Informovala o tom agentúra DPA.



Islandský jednokomorový parlament Althing - najstarší na svete - má 63 kresiel, čo znamená, že vláda potrebuje na získanie väčšiny aspoň 32 z nich.



Volebné miestnosti sa otvoria o 10.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) a Islanďania môžu svoj hlas odovzdať do 22.00 h tamojšieho času. Prvé čiastočné výsledky sa očakávajú krátko po zavretí volebných miestností, avšak konečné až v nedeľu ráno.



Podľa analytikov pôjde o tesný boj medzi jednotlivými politickými stranami - budúca vláda tejto severskej ostrovnej krajiny by mohla pozostávať zo štvor- alebo dokonca päťčlennej koalície zo stredoľavého spektra.



Posledné štyri roky vládne v krajine s približne 360.000 obyvateľmi premiérka Katrín Jakobsdóttir. Hoci je 45-ročná politička v krajine obľúbená, jej ľavicovo-zelený vládny kabinet časť podpory stratil po tom, ako po parlamentných voľbách v roku 2017 vytvorila netradičnú koalíciu s konzervatívnou Stranou nezávislosti a agrárnou Progresívnou stranou.



Napriek tomu, že vláda súčasnej priemiérky podľa predpovedí utrpí vo voľbách straty, podľa pozorovateľov má stále šancu získať dostatok hlasov, aby zostala pri moci.



"(Jakobsdóttir) je ako premiérka veľmi obľúbená, a to aj u ľudí, ktorí nevolia jej stranu," uviedla pre DPA politologička Eva Heida Önnudóttir z Islandskej univerzity v Reykjavíku.



Vďaka odľahlej polohe zasiahla pandémia koronavírusu Island omnoho menej než väčšinu európskych krajín. Napriek tomu bola téma verejného zdravia spolu s otázkou boja proti klimatickej zmene a ochrany životného prostredia hlavnou témou predvolebného boja.