Na Islande uvoľňili viaceré protikoronavírusové opatrenia

Reykjavík 15. apríla (TASR) - Na Islande vo štvrtok uvoľnili viaceré protikoronavírusové opatrenia, informuje agentúra DPA.



V rámci uvoľňovania opatrení sa otvoria tamojšie fitnescentrá aj plavárne, avšak počet povolených návštevníkov sa zníži na polovicu. Zatvoriť pritom musia najneskôr o 22.00 h. Do rovnakého času môžu zostať otvorené aj tamojšie puby.



Limit na verejné zhromaždenia sa zvýši z 10 na 20 osôb. Obnovia sa aj tréningy či športové súťaže, prebiehať však budú môcť len bez účasti divákov. Na vystúpeniach speváckych zborov a iných umeleckých podujatiach sa môže zúčastniť do 50 ľudí, pričom ich publikum môže tvoriť až do 100 divákov.



Island, na ktorom žije zhruba 360.000 ľudí, dlhodobo držal prvenstvo v počte prípadov nákazy koronavírusom na jedného obyvateľa zo všetkých štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Zvýšená miera infekcie však koncom marca prinútila tamojšiu vládu prijať prísnejšie nariadenia.