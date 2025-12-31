< sekcia Zahraničie
Na Islande zaznamenali najteplejší Štedrý deň v histórii meraní
Island tento rok zasiahli rekordné teplá, pričom v niektorých oblastiach bolo napríklad v máji o tri až štyri stupne Celzia teplejšie ako zvyčajne.
Autor TASR
Reykjavík 31. decembra (TASR) - V islandskom mestečku Seydisfjördur na východe krajiny namerali 24. decembra maximálnu teplotu 19,8 stupňa Celzia. Ide o najvyššiu teplotu zaznamenanú na ostrove na Štedrý deň od začiatku meraní. Priemerná najvyššia denná teplota sa pritom v decembri napríklad v oblasti hlavného mesta zvyčajne nachádza v intervale mínus jeden až plus štyri stupne Celzia. TASR o tom píše podľa správy britského denníka The Guardian.
Vysoké teploty zaznamenali 24. decembra na celom Islande. Predchádzajúci decembrový rekord pochádzal z 2. decembra 2019, keď v mestečku Kvískerjar na juhovýchode Islandu namerali maximum 19,7 stupňa Celzia.
Birgir Örn Höskuldsson z Islandského meteorologického úradu pre tlačovú agentúru RÚV uviedol, že teplotný rekord bol výsledkom vpádu teplého vzduchu tropického pôvodu. Išlo o dôsledok situácie, keď tlaková výš vháňala teplý a vlhký vzduch na juh ostrova a zároveň bránila prenikaniu chladnejšieho vzduchu zo severu.
Island tento rok zasiahli rekordné teplá, pričom v niektorých oblastiach bolo napríklad v máji o tri až štyri stupne Celzia teplejšie ako zvyčajne. V tomže mesiaci padli teplotné rekordy na 94 percentách všetkých automatických staníc. Najvyššia teplota bola v polovici mája zaznamenaná na letisku Egilsstadir na východe Islandu, a to 26,6 stupňa Celzia.
Začiatkom tohto roka sa na Islande po prvýkrát objavili komáre. Globálne otepľovanie totiž spôsobuje, že tento hmyz dokáže prežiť aj v predtým nehostinných častiach planéty. Arktická oblasť sa podľa štúdií otepľuje štyrikrát rýchlejšie ako zvyšok planéty.
