Na ISS dorazila misia Axiom-3, na palube je aj prvý turecký astronaut

Mys Canaveral 20. januára (TASR) - Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) v sobotu dorazila kozmická loď Dragon so štyrmi astronautmi na palube, medzi ktorými je aj prvý turecký kozmonaut.



Ide o v poradí tretiu misiu americkej súkromnej spoločnosti Axiom s označením Ax-3, ktorá odštartovala vo štvrtok večer z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Let na orbitálnu základňu trval približne 36 hodín.



Na palube lode Crew Dragon, ktorú si Axiom prenajal od spoločnosti SpaceX, bol jeden profesionálny astronaut, americko-španielsky občan Michael López-Alegría, ktorý v minulosti lietal pre NASA a ktorý je veliteľom misie Ax-3.



Zvyšní traja sú "komerční" kozmonauti, za ktorých dostala firma Axiom zaplatené. Tento raz však nejde o bohatých vesmírnych turistov, ale profesionálnych letcov, za ktorých let zaplatili ich krajiny. Podľa médií cena za jedného pasažiera predstavuje zhruba 55 miliónov dolárov.



Ide o tureckého pilota a plukovníka tureckého letectva Alpera Gezeravciho, plukovníka talianskeho letectva Waltera Villadeiho a švédskeho testovacieho pilota Marcusa Wandta, v poradí tretieho Švéda vo vesmíre, ktorý zastupuje švédsku (SNSA) a Európsku vesmírnu agentúru (ESA).



Dragon, ktorý na obežnú dráhu vo štvrtok vyniesla raketa Falcon 9, sa spojil s ISS v sobotu o 11.43 SEČ a astronauti z neho vystúpili približne o dve hodiny neskôr. Celý manéver vysielala v priamom prenose televízia NASA, amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír.



Na ISS, ktorá sa momentálne nachádza asi 420 km nad Zemou, ich objatiami privítali členovia aktuálne sedemčlennej posádky zloženej z dvoch Američanov, troch ruských kozmonautov a astronautov z Japonska a Dánska.



"Počet národností na palube vesmírnej stanice sa zdvojnásobil, zo štyroch na osem, čo je jasným svedectvom o medzinárodnej spolupráci," povedal počas uvítacieho manévru veliteľ ISS Andreas Mogensen.



Členovia misie Ax-3, na ktorej realizácii spolupracuje aj NASA, by mali na ISS zostať približne 14 dní, počas ktorých vykonajú viac ako 30 vedeckých experimentov, pričom viacero z nich bude zameraných na vplyv vesmírneho letu na ľudský organizmus. Návrat na Zem je plánovaný na 3. februára.



Prvé misie spoločnosti Axiom na ISS, Ax-1 a Ax-2, sa uskutočnili v apríli 2022, respektíve v máji 2023. Okrem týchto súkromných misií táto firma pracuje aj na vývoji skafandrov pre budúce lunárne lety NASA, ako aj na vývoji vlastnej komerčnej vesmírnej stanice.



Podľa správ servera spacenews.com dohodu s Axiomom podpísala už aj Británia, ktorá má záujem o vypravenie misie so štyrmi britskými astronautmi. O vyslanie jedného kozmonauta v spolupráci s Axiomom má záujem aj Maďarsko, uvádza server spacenews.com.