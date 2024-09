Na ISS dorazila raketa Crew Dragon

Washington 30. septembra (TASR) - Raketa Crew Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX, ktorá má priviesť domov astronautov Butcha Wilmora a Suni Willamsovú, ktorí uviazli na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), v nedeľu úspešne dorazila na ISS. Informovali o tom agentúry Reuters and AFP.



Na palube Crew Dragon úspešne pricestovali aj americký astronaut Nick Hague a ruský kozmonaut Alexander Gorbunov.



Pôvodne s nimi mali letieť na obežnú dráhu Zeme aj astronautky Zena Cardmanová a Stephanie Wilsonová, tie však museli však uvoľniť svoje miesta pre kolegov Williamsovú a Wilmora, ktorí uviazli na ISS pre technické problémy s vesmírnou loďou Boeing Starliner.



Williamsová a Wilmore sú na ISS od júna a pôvodne tam mali stráviť osem dní. Z dôvodu nečakaných technických problémov so Starlinerom sa však americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) rozhodol, že loď sa vráti na Zem prázdna a obaja astronauti zostanú na ISS až do februára 2025.