Na ISS mieria dvaja noví členovia posádky

Mys Canaveral 28. septembra (TASR) — Raketa Falcon 9 súkromnej spoločnosti SpaceX odštartovala v sobotu z Mysu Canaveral na Floride. Do vesmíru vyniesla kozmickú loď Crew Dragon, ktorá na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) dopraví amerického astronauta Nicka Haguea a ruského kozmonauta Alexandra Gorbunova, informovali agentúry AFP a DPA.



Štart, pôvodne plánovaný na štvrtok, musel byť odložený pre blížiacu sa tropickú búrku Helene. Raketa nakoniec odštartovala v sobotu o 19.17 h SELČ.



Loď Crew Dragon sa spojí s ISS v nedeľu okolo 23.30 h SELČ. Na jej palube mali byť aj astronautky Zena Cardmanová a Stephanie Wilsonová, museli však uvoľniť svoje miesta pre kolegov Suni Williamsovú a Barryho Wilmora, ktorí uviazli na ISS pre technické problémy s vesmírnou loďou Boeing Starliner.



Williamsová a Wilmore sú na ISS od júna a pôvodne tam mali stráviť osem dní. Z dôvodu nečakaných technických problémov so Starlinerom sa však americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) rozhodol, že loď sa vráti na Zem prázdna a obaja astronauti zostanú na ISS až do februára 2025.