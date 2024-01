Na ISS odletela misia Axiom-3, na palube je aj prvý turecký astronaut

Mys Canaveral 19. januára (TASR) - Z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride vo štvrtok večer odštartovala k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) tretia súkromná misia americkej spoločnosti Axiom. Na palube lode Dragon spoločnosti SpaceX je jeden profesionálny a traja komerční astronauti, ktorí by do cieľa mali doraziť v sobotu nadránom, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Loď Dragon pripevnená na vrchole rakety Falcon 9 vyletela z kozmodrómu vo štvrtok o 16.49 h miestneho času (22.49 h SĚC). Na jej palube sa nachádzajú reprezentanti Európy vrátane prvého tureckého astronauta.



Ide v poradí o tretí let v rámci súkromných kozmických letov spoločnosti Axiom Space (Axiom Mission 3) k ISS od roku 2022. Podľa plánov by mala posádka tejto vesmírnej misie stráviť na palube ISS približne 14 dní so zámerom vykonať viac ako 30 vedeckých experimentov, pričom mnoho z nich bude zameraných na vplyv vesmírneho letu na ľudský organizmus.



Štyria astronauti by na Medzinárodnú vesmírnu stanicu mali doraziť v sobotu nad ránom po 36-hodinovom lete. Na ISS, ktorá obieha približne 400 kilometrov nad Zemou, sa v súčasnosti nachádza posádka zložená zo siedmich členov - dvoch Američanov, troch ruských kozmonautov a astronautov z Japonska a Dánska.



V máji roku 2023 dopravila súkromná misia s názvom Ax-2 na ISS štyroch astronautov vrátane prvých dvoch zo Saudskej Arábie.