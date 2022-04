Na ISS pristála prvá výlučne súkromná výprava Axiom Mission 1

Washington 9. apríla (TASR) - Posádka prvej výlučne súkromnej misie dorazila v sobotu po vyše 20 hodinách letu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). TASR správu prevzala zo servisu tlačovej agentúry DPA.



Vesmírni cestovatelia museli neplánovane čakať približne 45 minút vo vzdialenosti 20 metrov od ISS pre problémy s videokamerou potrebnou na pristávací manéver.



Výprava s názvom Axiom Mission 1 odštartovala v piatok z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride v kozmickej lodi Crew Dragon, ktorú vyniesla do vesmíru nosná raketa Falcon 9. Oba systémy sú z dielne spoločnosti SpaceX.



Posádku misie tvoria španielsko-americký astronaut Michael López-Alegría (63), americký podnikateľ Larry Connor (72), izraelský podnikateľ Ejtan Stibbe (64) a kanadský investor Mark Pathy (52).



Let organizujú súkromná spoločnosť Axiom Space, americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a súkromná spoločnosť SpaceX. Štvorica členov posádky zostane na palube ISS približne týždeň a bude vykonávať vedecké experimenty.



López-Alegría je bývalý astronaut NASA a v súčasnosti viceprezident spoločnosti Axiom Space.



Riaditeľ NASA Bill Nelson privítal tento "historický štart" ako začiatok "novej éry". Podľa mediálnych správ každý zo štvorice súkromných vesmírnych cestovateľov zaplatil za tento let približne 55 miliónov dolárov.



Orbitálny komplex má aktuálne 11 obyvateľov. Členov výpravy Axiom Mission 1 privítali na palube ISS americkí astronauti Kayla Barronová, Raja Chari a Thomas Marshburn, nemecký astronaut Matthias Maurer a traja ruskí kozmonauti - Oleg Artemiev, Denis Matvejev a Sergej Korsakov.



Spoločnosť Axiom Space, ktorá bola založená v roku 2016, sa chce v budúcnosti stať významným hráčom na vesmírnom trhu a plánuje zostrojenie vlastnej komerčnej vesmírnej stanice na nízkej obežnej dráhe okolo Zeme.