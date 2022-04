Na ISS prvýkrát odletela čisto súkromná posádka

Mys Canaveral 8. apríl (TASR) - Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) v piatok prvýkrát odletela čisto súkromná posádka. Kozmická loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride o 17.17 h SELČ. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Misiu Axiom Mission 1 realizuje americká startupová spoločnosť Axiom Space. Štvorčlenná posádka sa skladá z troch podnikateľov z Kanady, Izraela a USA a veliteľa misie Michaela Lópeza-Alegríu, ktorý je bývalým astronautom amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Každý z nich za "letenku" do vesmíru zaplatil 55 miliónov dolárov, pričom v cene je zahrnutý let, ubytovanie a strava.



Na ISS strávi posádka desať dní, pričom počas svojho pobytu bude uskutočňovať aj vedecké pokusy. Bude mať prístup do všetkých priestorov ISS, okrem časti, ktorá patrí Rusku – tam môžu vstúpiť len so súhlasom niektorého z troch ruských kozmonautov.