Na ISS smeruje nová trojčlenná posádka

Bajkonur 8. apríla (TASR) — Z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane odštartovala v utorok ráno kozmická loď Sojuz MS-27, ktorá na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) dopraví troch členov 73. dlhodobej posádky - ruských kozmonautov Sergeja Ryžikova a Alexeja Zubrického a amerického astronauta Jonathana Kima. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry TASS a AFP.



Štart lode, ktorá bola vyzdobená pri príležitosti blížiaceho sa 80. výročia konca druhej svetovej vojny, sa uskutočnil podľa plánu o 10.47 h miestneho času (07.47 h SELČ). Pripojenie k ISS je naplánované na 11.04 h SELČ.



Ryžikov, Zubrickij a Kim by mali na ISS stráviť 245 dní, počas ktorých vykonajú 50 vedeckých experimentov; ruskí kozmonauti okrem toho uskutočnia v októbri dva výstupy do vesmíru.



Zatiaľ čo Ryžikov letí na ISS tretíkrát, pre Zubrického a Kima je to prvý let.



ISS je jednou z mála zostávajúcich oblastí spolupráce medzi Ruskom a Spojenými štátmi, ktorých vzťahy sa výrazne zhoršili po invázii ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022. K ich čiastočnému uvoľneniu prispel návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu.



Po uvalení sankcií na Rusko západné krajiny ukončili partnerstvo s ruskou vesmírnou agentúrou Roskosmos. Loď Sojuz však zostáva jedným z mála prostriedkov na prepravu ľudí a nákladu do vesmíru.