Na izraelskom letisku slávnostne privítali stovky etiópskych migrantov

Tel Aviv 3. decembra (TASR) - Stovky etiópskych imigrantov vo štvrtok pristáli na medzinárodnom letisku v Izraeli po tom, ako izraelská vláda začala napĺňať svoj sľub o opätovnom zjednotení rodín. Informovala o tom agentúra AP.



Na palube lietadla Etiópskych aerolínií sa nachádzalo približne 300 migrantov, ktorých sprevádzala izraelská ministerka pre integráciu Pnina Tamanová-Šatová - prvá etnicky etiópska židovka zvolená do izraelského parlamentu.



Izraelská vláda v októbri schválila imigračný plán pre 2000 Etiópčanov, ktorí sa chcú presťahovať do židovského štátu.



Inkriminovanú skupinu tvoria členovia komunity Falaš Mura, potomkovia etiópskych židov, ktorí konvertovali na kresťanstvo - mnohí pod nátlakom - v 18. a 19. storočí. Týchto Etiópčanov ortodoxné rabínske úrady v Izraeli neuznávajú ako židov. Komunita si však nárokuje právo prisťahovať sa na základe legislatívy o znovuzjednotení rodín, napísala v októbri agentúra AFP.



Migrantov na letisku privítala veľká skupina izraelských predstaviteľov, medzi nimi aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu. "S mojou dcérou Sarou sme tam stáli so slzami v očiach," uviedol na adresu slávnostného podujatia Netanyahu. "Toto je podstata našej židovskej histórie, podstata sionizmu," dodal.



Aktivisti izraelskú vládu obvinili z toho, že v prípade implementácie rozhodnutia z roku 2015 o privezení zvyšných Etiópčanov židovského pôvodu späť do Izraela v období najbližších piatich rokov, postupuje príliš pomaly. Netanyahuova strana Likud spomínaný sľub zopakovala začiatkom roka pred uskutočnením parlamentných volieb.



Skupina aktivistov za etiópskych židov, ktorá propaguje zjednotenie rozdelených židovsko-etiópskych rodín, predpokladá, že v Etiópii sa nachádza približne 7000 etiópskych židov, ktorí čakajú na návrat do svojich rodín.



Podstatná časť židovskej komunity žijúcej v Etiópii sa do Izraela dostala v rokoch 1984-1991 na základe zákona, ktorý garantuje izraelské občianstvo pre všetkých židov. Etiópsko-izraelská obec odvtedy narástla na 140.000 členov vrátane 50.000 tých, ktorí sa narodili priamo v Izraeli. Mnohí tvrdia, že čelili rasovej diskriminácii, najmä zo strany izraelskej polície.