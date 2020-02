Na japonskom ostrove Kučinoerabu vybuchla sopka

Tokio 3. februára (TASR) - Sopka Šindake na odľahlom ostrove Kučinoerabu v japonskej prefektúre Kagošima sa v pondelok ráno miestneho času prebudila k životu. Informovala o tom televízia NHK.



Stĺp popola sa po erupcii dostal do výšky približne sedem kilometrov. Po svahu sopky sa podľa Japonskej meteorologickej agentúry prehnal pyroklastický prúd, teda zmes žeravých plynov, úlomkov magmy a sopečného popola, a veľké kusy skál odvrhlo do vzdialenosti takmer 600 metrov. Nič z toho však nezasiahlo obývané oblasti.



Agentúra v dôsledku erupcie zvýšila výstrahu na tretí z celkovo piatich stupňov. Úrady vyzvali obyvateľov, aby v okruhu do dvoch kilometrov od krátera dávali pozor na vyvrhované kusy horniny a pyroklastické prúdy.



K predchádzajúcej veľkej erupcii sopky Šindake došlo v máji 2015, pričom z ostrova museli dočasne evakuovať všetkých 140 obyvateľov i návštevníkov.



Japonsko je domovom viac ako 100 aktívnych sopiek. Ostrov Kučinoerabu leží približne 1200 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Tokio.