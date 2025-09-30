< sekcia Zahraničie
Na Jáve sa zrútila časť budovy internátu, uviazlo 65 študentov
Najmenej jeden zo študentov prišiel o život a 99 ďalších utrpelo zranenia, niektorí z nich sú v kritickom stave.
Autor TASR
Sidoarjo 30. septembra (TASR) - Časť budovy islamskej internátnej školy sa v noci na utorok zrútila v meste Sidoarjo na východe indonézskeho ostrova Jáva. Pod jej troskami mohlo uviaznuť viac než 65 študentov, ku ktorým sa snažili dostať záchranné zložky, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Najmenej jeden zo študentov prišiel o život a 99 ďalších utrpelo zranenia, niektorí z nich sú v kritickom stave. Záchranári, policajti aj vojaci vytiahli z trosiek budovy osem zranených preživších. Záchranári však videli viacero mŕtvych tiel, čo naznačuje, že počet obetí s najväčšou pravdepodobnosťou stúpne.
Rodiny študentov sa zhromaždili v nemocniciach alebo pri zrútenej budove a úzkostlivo očakávali správy o svojich deťoch.
Na nástenke na veliteľskom stanovišti zriadenom v komplexe internátnej školy boli k utorkovému ránu uvedené mená 65 nezvestných študentov. Ide prevažne o chlapcov v siedmom až jedenástom ročníku vo veku od 12 do 17 rokov.
Ťažké betónové platne a iné sutiny a nestabilné časti budovy marili pátracie a záchranné úsilie, uviedol Nanang Sigit, dôstojník pátracieho a záchranného tímu, ktorý viedol záchrannú operáciu. Ťažká technika bola k dispozícii, nebola však použitá z obáv, že by mohla spôsobiť zrútenie ďalších častí budovy.
„Tým, ktorí sú stále uväznení pod troskami, dodávame kyslík a vodu a udržiavame ich pri živote, zatiaľ čo tvrdo pracujeme na ich vyslobodení,“ povedal Sigit. Dodal, že záchranári videli pod troskami niekoľko tiel, ale sústredili sa na záchranu tých, ktorí ešte žili.
Do zásahu bolo zapojených niekoľko stoviek záchranárov. Študenti sa v čase kolapsu zúčastňovali na popoludňajších modlitbách v budove, ktorá prechádzala neoprávneným rozširovaním, uviedol hovorca provinčnej polície Jules Abraham Abast.
Obyvatelia, učitelia a správcovia pomáhali zraneným študentom, z ktorých mnohí mali poranenia hlavy a zlomeniny. Študentky sa modlili v inej časti budovy a podarilo sa im utiecť, uviedli pozostalí. O život prišiel jeden 13-ročný chlapec a 99 ďalších utrpelo zranenia. Previezli ich do nemocníc, niektorí z nich sú v kritickom stave, uviedli tamojší predstavitelia, ktorí príčinu kolapsu budovy vyšetrujú. Podľa Abasta však mala stará modlitebňa dve poschodia a ďalšie dve sa pristavovali bez povolenia.
